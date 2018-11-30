В армии Израиля опровергли данные о сбитом в Сирии самолете

В армии Израиля прокомментировали инцидент в небе на юге Сирийской арабской республики. По словам пресс-службы оборонного ведомства страны, израильские самолеты и другие воздушные объекты при упомянутых событий повреждений получили.

Ранее в государственных СМИ Сирии появилась информация о том, что ПВО республики сбили несколько воздушных целей в районе Аль-Кисва к югу от Дамаска. Предположительно, был поражен боевой самолет.

Позже в СМИ появилась информация о принадлежности этого самолета со ссылкой на сирийские органы безопасности. По их версии, повреждения получил самолет израильских ВВС и четыре ракеты, выпущенные Израилем, но не достигшие цели.

Однако в пресс-службе израильской армии отрицают повреждение самолета. Тем не менее, сторона на данный момент никак не прокомментировала обвинения в авианалете и информацию о присутствии авиации в этом районе в момент инцидента.