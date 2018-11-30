«Твиттерная антидипломатия»: в Госдуме отреагировали на отмену встречи Трампа с Путиным

Отмена президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным – пиар-ход политических оппонентов России.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ Леонид Слуцкий.

«Отмена Трампом встречи с Путинным - это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США», - считает он.

Парламентарий добавил, что решение главы Белого дома отказаться от встречи с российским лидером на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе идет в русле антироссийской политики. Слуцкий отметил, что с этой целью, а также в преддверии выборов главы государства на Украине и было спровоцировано вторжение украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском проливе.

«Россия - страна самодостаточная. Если встречи не будет, еще не известно, кому от этого станет хуже», - заключил Слуцкий.

В воскресенье, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины - буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» нарушили российскую границу в Керченском проливе. На требование пограничников и спецслужб остановиться украинские моряки не отреагировали. Вскоре корабли были задержаны с применением оружия.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполнили свой долг по защите государственного суверенитета.