Самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на G20
Правительственный борт вернулся в Германию через час после начала полета из-за технической неисправности.
Фото: Gordon Repinski, Twitter
Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся на саммит G20 в Буэнос-Айрес, сел в Кельне из-за поломки.Инцидент произошел примерно через час после начала полета.
Правительственный борт находился в воздухе над Нидерландами, когда вынужден был вернуться в Германию из-за технической неисправности, сообщает Bild.
В Кельне для канцлера ФРГ должны подготовить запасной самолет. Причина ЧП не уточняется.