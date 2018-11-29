Самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на G20

Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся на саммит G20 в Буэнос-Айрес, сел в Кельне из-за поломки.Инцидент произошел примерно через час после начала полета.

Правительственный борт находился в воздухе над Нидерландами, когда вынужден был вернуться в Германию из-за технической неисправности, сообщает Bild.

В Кельне для канцлера ФРГ должны подготовить запасной самолет. Причина ЧП не уточняется.