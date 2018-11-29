Швейцарский истребитель сопроводил борт МИД РФ

Истребитель военно-воздушных сил Швейцарии сопроводил самолет специального отряда главы МИД России Сергея Лаврова после вылета из аэропорта Женевы до границы с Австрией, сообщает газета «Известия».

На борту летела делегация российского министерства и журналисты. Как отмечает издание, истребитель, на хвостовой части которого был изображен символ Швейцарских ВВС - эмблема тигра, сопроводил самолет в знак особого уважения.

Перед тем, как развернуться на границе, пилот отдал честь, поприветствовав российский борт. Самого Лаврова на тот момент в самолете не было, он улетел чуть позже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находился в Швейцарии, где принял участие в Женевской конференции по Афганистану. На полях мероприятия он также встретился со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.