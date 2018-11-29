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В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ

Вадим Синицын
23:21 29.11.2018
Группа украинских бойцов из двадцати человек пыталась скрытно подойти к позициям ЛНР в районе населенного пункта Сокольники. Однако в ходе продвижения диверсанты подорвались на минных полях.
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Фото: mil.gov.ua

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Попытка проникновения оказалось неудачной. В результате пять бойцов ВСУ погибли, не менее восьми получили различные ранения.

Как отметили в ЛНР, военнослужащие республики заранее знали о продвижении и попытке проникновения со стороны Украины. Было осуществлено постоянное наблюдение за передним краем в районе населенного пункта Сокольники.

Группа украинских бойцов появилась около 18:15 по местному времени, в ней было около двадцати человек, их задачей являлся скрытный подход к позициям противника. Однако в ходе продвижения диверсанты подорвались на минных полях, после чего в спешном порядке покинул локацию, попытавшись вынести погибших, чтобы скрыть факт провокации.

«Мы рекомендуем командованию ООС не жертвовать личным составом в угоду политическим амбициям Порошенко, а военнослужащим задуматься об исходе выполнения провокационных приказов, которые, как и провальная провокация в Керченском проливе, ведут лишь к жертвам среди простых украинских солдат», - сказано в заявлении Народной милиции ЛНР.

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