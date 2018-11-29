В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Попытка проникновения оказалось неудачной. В результате пять бойцов ВСУ погибли, не менее восьми получили различные ранения.

Как отметили в ЛНР, военнослужащие республики заранее знали о продвижении и попытке проникновения со стороны Украины. Было осуществлено постоянное наблюдение за передним краем в районе населенного пункта Сокольники.

Группа украинских бойцов появилась около 18:15 по местному времени, в ней было около двадцати человек, их задачей являлся скрытный подход к позициям противника. Однако в ходе продвижения диверсанты подорвались на минных полях, после чего в спешном порядке покинул локацию, попытавшись вынести погибших, чтобы скрыть факт провокации.