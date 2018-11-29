В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ предприняла попытку проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Попытка проникновения оказалось неудачной. В результате пять бойцов ВСУ погибли, не менее восьми получили различные ранения.
Как отметили в ЛНР, военнослужащие республики заранее знали о продвижении и попытке проникновения со стороны Украины. Было осуществлено постоянное наблюдение за передним краем в районе населенного пункта Сокольники.
Группа украинских бойцов появилась около 18:15 по местному времени, в ней было около двадцати человек, их задачей являлся скрытный подход к позициям противника. Однако в ходе продвижения диверсанты подорвались на минных полях, после чего в спешном порядке покинул локацию, попытавшись вынести погибших, чтобы скрыть факт провокации.
«Мы рекомендуем командованию ООС не жертвовать личным составом в угоду политическим амбициям Порошенко, а военнослужащим задуматься об исходе выполнения провокационных приказов, которые, как и провальная провокация в Керченском проливе, ведут лишь к жертвам среди простых украинских солдат», - сказано в заявлении Народной милиции ЛНР.