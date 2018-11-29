В отношении напавшего на капитана «Спартака» болельщика завели административное дело

Полиция возбудила административное дело в отношении футбольного фаната, который выбежал на поле прямо во время матча «Спартак» - «Рапид». Об этом «Звезде» рассказали в московском управлении МВД РФ.

Болельщик нарушил Кодекс РФ об административных правонарушениях по ч. 3, ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Ранее сообщалось, что мужчина выбежал на поле и попытался ударить капитана команда Дениса Глушакова, однако к нему тут же подоспели сотрудники службы охраны, после чего фанат был выведен за пределы поля.

Напомним, встреча команд «Спартак» - «Рапид» состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Московский клуб проиграл венскому после трех встреч без единого поражения.