Устал воевать: Хаски отменил концерты в шести городах

Рэпер Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) отменил выступления в шести городах, среди которых Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Волгоград, Саратов и Иваново.

Артист написал в своей группе ВКонтакте, что, «столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением», а также «собственной усталостью от процесса», он не может провести оставшиеся концерты в назначенные даты. Перенести их тоже не получится – все занято.

При этом концерты в Москве, Петербурге и Архангельске, которые должны пройти в декабре, рэпер оставил в графике.

Ранее Хаски назначили 12 суток административного ареста за то, что он начал выступление на автомобиле в Краснодаре после того, как местный клуб отменил его концерт без объяснения причин. Однако через три дня ареста суд отменил наказание, удовлетворив заявление защитников артиста.