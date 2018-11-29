Боевики доставили 60 емкостей с химикатом в Идлибскую зону деэскалации
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Соломатин.
Как сообщили в центре, боевики доставили из населенных пунктов Джиср-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. При этом их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран.
Отмечается, что в планах террористов применить отравляющие вещества в городе Махарде, население которого составляют преимущественно христиане, а также в гуманитарном коридоре в районе населенного пункта Абу-эд-Духур в провинции Идлибе.
По полученной информации, за провокацией стоит террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам»*.
Кроме того, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баер, Сандран, Икко и Бшарфа провинции Латакия, северо-западной и западной окраин города Алеппо, а также населенного пункта Абу-Дали провинции Хама.
В свою очередь Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования, а также продолжает работу, направленную на разрешение конфликта.
За прошедшие сутки была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Блута провинции Латакия, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов.
В школе населенного пункта Кисуа провинции Риф-Дамаск проведена одна благотворительная акция, где нуждающимся выделили 100 комплектов теплой одежды и 100 комплектов постельного белья.
В городе Алеппо проведена адресная благотворительная акция, в ходе которой 15 семьям погибших военнослужащих САР переданы продовольственные наборы.
Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон проведено 2004 гуманитарных акции; общий вес гуманитарного груза составил 3141,1 тонн.
* «Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в РФ