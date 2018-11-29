Боевики доставили 60 емкостей с химикатом в Идлибскую зону деэскалации

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Соломатин.

Как сообщили в центре, боевики доставили из населенных пунктов Джиср-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. При этом их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран.

Отмечается, что в планах террористов применить отравляющие вещества в городе Махарде, население которого составляют преимущественно христиане, а также в гуманитарном коридоре в районе населенного пункта Абу-эд-Духур в провинции Идлибе.

По полученной информации, за провокацией стоит террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам»*.

Кроме того, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баер, Сандран, Икко и Бшарфа провинции Латакия, северо-западной и западной окраин города Алеппо, а также населенного пункта Абу-Дали провинции Хама.

В свою очередь Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования, а также продолжает работу, направленную на разрешение конфликта.

За прошедшие сутки была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Блута провинции Латакия, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов.

В школе населенного пункта Кисуа провинции Риф-Дамаск проведена одна благотворительная акция, где нуждающимся выделили 100 комплектов теплой одежды и 100 комплектов постельного белья.

В городе Алеппо проведена адресная благотворительная акция, в ходе которой 15 семьям погибших военнослужащих САР переданы продовольственные наборы.

Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон проведено 2004 гуманитарных акции; общий вес гуманитарного груза составил 3141,1 тонн.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная в РФ