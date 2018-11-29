Упущенный шанс для США: в Совфеде отреагировали на отказ Трампа от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сам связал себе руки и сделался заложником общезападных трактовок событий в Керченском проливе, считает российский политик Константин Косачев.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что после изучения дела об инциденте в Керченском проливе и задержания украинских моряков российской стороной, он отменяет встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Также американский лидер ждет новый содержательный саммит сразу после того, как ситуация разрешится.

В своем посте в Facebook Косачев уточнил, что ошибочно думать, будто эта встреча больше нужна России.

«Отказ от встречи - это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа - обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса», - написал сенатор.

Напомним, на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине должна была состояться встреча американского и российского лидеров. Появившееся ранее сообщение об отказе Трампа встречаться с Путиным в Кремле не подтвердили, однако добавили, что у главы РФ образуется несколько свободных часов для продуктивного общения на G20, если заявление американского президента окажется официальным.