Россиянина задержали в аэропорту Пхукета по запросу США

Россиянина арестовали в международном аэропорту Пхукета в Таиланде по требованию правительства США, сообщает Phuket News.

Задержанным гражданином России оказался 33-летний Антон Богданов, который отдыхал на острове вместе с супругой. США предъявляют Богданову обвинение в кибермошенничестве, при этом никаких доказательств американская сторона не предоставляет.

По итогам первого судебного заседания Богданова заключили в одну из тюрем Бангкока на два месяца.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин уточнил, что, исходя из предъявленных обвинений, в совокупности Богданову может грозить до 20 лет лишения свободы.