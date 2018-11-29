В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах

В правилах дорожного движения обозначение «Шипы» существует уже около 25 лет. За это время технические характеристики авто значительно изменились, поэтому такой способ предупреждения уже неактуален, заявил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.

«…не важно есть ли на транспортном средстве знак «Шипы», нет ли этого знака, оно никак не влияет на сам процесс остановки транспортного средства. Это некий анахронизм в этой части», - цитирует радио «Милицейская волна» Кузина.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает не устанавливать на авто знак «Шипы».