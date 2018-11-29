Уголовное дело возбуждено после нападения на росгвардейцев в Краснодаре
Оба сотрудника Росгвардии получили ранения, нападавший в ходе перестрелки скончался на месте.
Фото: Росгвардия
Видео: СК РФ
Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконного оборота огнестрельного оружия.
Инцидент произошел на улице Гагарина вечером. Неизвестный мужчина открыл огонь по припаркованной патрульной машине, в которой находилось двое сотрудников Росгвардии. После ответной стрельбы нападавший скончался на месте.
Оба сотрудника Росгвардии получили ранения, сейчас они находятся в больнице. На месте происшествия работает следственная группа.