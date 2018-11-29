Константинополь не смог назначить дату объединительного собора на Украине

Константинопольский патриархат на заседании Священного синода в Стамбуле не смог назначить проведение объединительного собора епископов на Украине на декабрь.

По обнародованным в рамках пресс-релиза от Вселенского патриархата данным, синодом был подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви для предоставления автокефалии Украине, передает ТАСС.

По каким причинам не назначена дата объединительного собрания, пока не известно.

Напомним, ранее синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученных от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию.