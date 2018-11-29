В Кремле прокомментировали заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

Кремль не располагает официальной информацией об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», — сказал он.

Также Песков отметил, что если заявление Трампа окажется официальным, у Путина будет пара свободных часов для других полезных встреч на саммите.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» должен пройти в Аргентине с 30 ноября по первое декабря. Ранее Трамп заявил, что планирует в рамках G20 встретиться с президентом России, лидером Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии.