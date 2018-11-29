«Вы здесь нужнее»: Неверов прокомментировал поездку сына Жириновского в Майами

Российский политик и руководитель партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил удивление после того, как вице-спикер нижней палаты парламента выставил фотографию в соцсетях из Майами во время региональной недели в Госдуме.

«Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами - не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее», - прокомментировал он публикацию.

Лебедев в свою очередь поспешил оправдаться. Он заявил, что Майами прикреплен к одному из округов депутатов фракции ЛДПР. Тем не менее, спустя время политик удалил пост.

Глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба в разговоре с РИА Новости заявил, что не знает, по каким причинам Лебедев находится в США. Однако пообещал, что разберется в этой ситуации по прибытии политика обратно в Россию.