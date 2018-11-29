ФСБ показала видео c подозреваемыми в нападении на Псковскую дивизию ВДВ

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержала двоих участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, который произошел с 29 февраля по 1 марта 200 года. В результате трагедии погибли 84 десантника.

Оба подозреваемых были доставлены в орган предварительного следствия. ФСБ показала кадры из следственного изолятора.

Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ «Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих».

В настоящий момент расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.