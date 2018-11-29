Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита G20.

По словам Трампа, это происходит из-за того, что Москва не отпустила задержанных за нарушение границы РФ моряков ВМС Украины.

«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду наших совместных переговоров, как только эта ситуация будет решена», - написал Трамп в своем Twitter.

В свою очередь в Кремле заявили, что у них нет официальной информации об отмене встречи Трампа и Путина на G20. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, даже если встреча с президентом США действительно отменится, у Путина будет пара свободных часов для других полезных диалогов на саммите.

Напомним, провокация украинских моряков произошла днем 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вошли в российские воды и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на все сигналы пограничников РФ. В результате погранслужба ФСБ РФ произвела задержание нарушителей с применением оружия. После этого власти Украины традиционно обвинили Россию в «агрессии».

Ранее Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Российский лидер назвал произошедшее провокацией, организованной Порошенко в преддверии выборов.