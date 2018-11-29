В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, которые находились в патрульном автомобиле.

Инцидент произошел по адресу Гагарина, 75 примерно в 18.10 около продуктового магазина. Один из служащих выстрелил в нападавшего из оружия «Кедр» в ответ, после чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии.

Оба сотрудника Росгвардии получили ранения, их доставили в больницу, сообщает СК.