СМИ: «Яндекс» скоро презентует свой первый смартфон

Компания «Яндекс» готовится представить свой первый смартфон. По крайней мере именно на это намекают приглашения на «секретную презентацию», которые оказались в распоряжении журналистов.

Мероприятие состоится пятого декабря, а приглашение представляет собой скриншот экрана смартфона с обозначением соответствующих элементов, пишет «Российская газета».

Также издание сообщает, что новый смартфон, возможно, будет оснащен 5,65-дюймовым экраном, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также модулем NFC. Устройство будет называться «Яндекс. Телефон».

В СМИ появилась информация о стоимости новинки – она может составить 15-20 тысяч рублей.