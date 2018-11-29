СМИ: «Яндекс» скоро презентует свой первый смартфон
По предварительным данным новинка будет называться «Яндекс. Телефон».
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Компания «Яндекс» готовится представить свой первый смартфон. По крайней мере именно на это намекают приглашения на «секретную презентацию», которые оказались в распоряжении журналистов.
Мероприятие состоится пятого декабря, а приглашение представляет собой скриншот экрана смартфона с обозначением соответствующих элементов, пишет «Российская газета».
Также издание сообщает, что новый смартфон, возможно, будет оснащен 5,65-дюймовым экраном, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, а также модулем NFC. Устройство будет называться «Яндекс. Телефон».
В СМИ появилась информация о стоимости новинки – она может составить 15-20 тысяч рублей.