Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн рублей
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Фото: Nikolay Gyngazov , Globallookpress
Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ, 28 ноября, приблизительно в 22.00 по московскому времени, подозреваемому передели более 11 миллионов рублей за то, что он посодействовал непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении одной из компаний.
В настоящий момент расследование по делу продолжается. Следователи продолжают сбор доказательств вины подозреваемого.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.