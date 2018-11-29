Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, 28 ноября, приблизительно в 22.00 по московскому времени, подозреваемому передели более 11 миллионов рублей за то, что он посодействовал непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении одной из компаний.

В настоящий момент расследование по делу продолжается. Следователи продолжают сбор доказательств вины подозреваемого.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.