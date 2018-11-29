Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году

Следственный комитет Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, 28 ноября, во взаимодействии с оперативно-розыскным управлением 2 Службы ФСБ России задержал двоих ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева – Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Они подозреваются в участии в вооруженном нападении в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», - говорится в сообщении СК РФ.

Дудиеву и Донашеву вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ «Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих».

Вооруженное нападение на Псковскую дивизию ВДВ произошло в 2000 году под общим руководством Басаева и Хаттаба. В результате погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим были причинены ранения различной степени тяжести.

«В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений», - добавили в ведомстве.

Ранее за совершение этого преступления тринадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.