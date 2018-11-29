В Минобороны Украины пообещали сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими полигонами и частями, будут сбивать. Об этом сообщает представитель Минобороны Украины Алексей Чернобай в Facebook.

«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные БПЛА будут сбиты», - сказано в сообщении Чернобая в соцсети.

Отмечается, что лиц, которые осуществляли запуск или руководили беспилотными летающими аппаратами, будут задерживать и привлекать к ответственности.

Чернобай подчеркнул, что данные меры регламентированы законом о военном положении, который вступил в силу 29 ноября в нескольких областях Украины.