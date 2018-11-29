В Минобороны Украины пообещали сбивать дроны над воинскими частями
Лица, которые осуществляли запуск или руководили БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.
Фото: Минобороны Украины
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими полигонами и частями, будут сбивать. Об этом сообщает представитель Минобороны Украины Алексей Чернобай в Facebook.
«В районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные БПЛА будут сбиты», - сказано в сообщении Чернобая в соцсети.
Отмечается, что лиц, которые осуществляли запуск или руководили беспилотными летающими аппаратами, будут задерживать и привлекать к ответственности.
Чернобай подчеркнул, что данные меры регламентированы законом о военном положении, который вступил в силу 29 ноября в нескольких областях Украины.