Главу саратовского МЧС отстранили от должности

Суд принял решение отстранить от должности начальника главка МЧС по Саратовской области Игоря Качаева. Об этом «Звезде» рассказали в Волжском районном суде.

Качаев был задержан по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. После чего на него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Ранее сообщалось, что УФСБ ходатайствовало об отстранении начальника ГУ МЧС региона после проведения у него обысков. Кроме того, заместитель Качаева был также задержан ранее.