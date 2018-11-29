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Главу саратовского МЧС отстранили от должности

Дарья Михалина
18:58 29.11.2018
Ранее Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями.
Главу саратовского МЧС отстранили от должности
Фото: МЧС РФ

Суд принял решение отстранить от должности начальника главка МЧС по Саратовской области Игоря Качаева. Об этом «Звезде» рассказали в Волжском районном суде.

Качаев был задержан по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. После чего на него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Ранее сообщалось, что УФСБ ходатайствовало об отстранении начальника ГУ МЧС региона после проведения у него обысков. Кроме того, заместитель Качаева был также задержан ранее.

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