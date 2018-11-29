Hyundai представил новый флагманский кроссовер

Производитель автомобилей Hyundai продемонстрировал новый флагманский кроссовер Palisade.

Новую модель презентовали в Лос-Анджелесе.

В Hyundai Palisade восемь мест и три ряда сидений, он оснащен 3,8-литровым бензиновым мотором V6 и двигателем мощностью 295 лошадиных сил. Также в автомобиле присутствует восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с кнопочным селектором.

Создатели новинки позаботились о комфорте пассажиров – в салоне есть семь USB-разъемов и беспроводная зарядка для смартфонов, пишет The Car Connection.

Hyundai Palisade можно будет купить следующим летом. Тогда же автолюбители смогут узнать стоимость и провести тест-драйв.