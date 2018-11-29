Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает итоги выборов

Проигравший на президентских выборах в Грузии Григол Вашадзе заявил, что результатов голосования не признает. Об этом он заявил на встрече со сторонниками основанной им оппозиционной коалиции «Сила в единстве».

По его словам, в Грузии не было выборов президента, «это был криминальный фарс».

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента», - заявил Вашадзе, его выступление транслировал канал Rustavi 2.

Он отметил, что правящая партия запугивала избирателей, прибегала к массовым угрозам, а также использовала административный ресурс и незаконно использовала личные данные граждан.

Напомним, в среду в Грузии прошел второй тур выборов, в котором принимали участие независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей ГМ, и кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (партия сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили) и 10 союзных с ЕНД организаций Григол Вашадзе. Победу в выборах одержала Зурабишвили, она набрала 59,52% голосов избирателей, за Вашадзе проголосовали 40,48% жителей Грузии.