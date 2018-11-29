Меркель объяснила необходимость антироссийских санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что причина введения санкций против России заключалась в том, что, таким образом западные страны защищали принципы международного права.

Она добавила, что в ближайшее время намеревается обсудить инцидент в Керченском проливе с Владимиром Путины. Встреча двух лидеров должна состояться на полях саммита G20.

«Мы не вводим санкции против России ради санкций», - передает слова Меркель Reuters.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМСУ нарушили границу РФ. Они без разрешения вторглись в территориальные воды России. Члены экипажа не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться, после чего суда были задержаны.

После произошедшего инцидента ряд стран Евросоюза выпустили с предложением ввести новые санкции в отношении РФ. Этот вопрос был поднят во время встречи дипломатов на комитете по политике и безопасности в Брюсселе.