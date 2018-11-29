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Сестра Осина обнаружила мертвого артиста с рюмкой в руке

Александра Арсентьева
18:21 29.11.2018
«Картина страшная. Женя лежал на диване с рюмкой в руке», - рассказала сестра певца.
Сестра Осина обнаружила мертвого артиста с рюмкой в руке
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сестра популярного музыканта Евгения Осина, который скончался 17 ноября, поделилась подробностями о последней «встрече» с ним.

«Мы с Женей созванивались почти каждый день. Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству», - рассказала Альбина.

По ее словам, они с Евгением поддерживали теплые отношения. Альбина заявила, что в каком бы состоянии брат не находился, он всегда ей звонил или писал сообщения.

Но, 17 ноября, артист на протяжении всего дня не выходил на связь. Альбина почувствовала неладное и поехала к брату. Женщина в течение двадцати минут стучалась в дверь, но ей никто не открывал. Тогда сестра Осина решила войти в квартиру при помощи своего ключа, чего артист не любил. Об этом сообщает издание «Дни.ру», ссылаясь на журнал «Тайны звезд».

В одной из комнат квартиры женщина обнаружила тело своего брата и сразу же вызвала скорую помощь. Врачи приехали в течение нескольких минут и констатировали смерть.

«Картина страшная. Женя лежал на диване с рюмкой в руке», - рассказала сестра певца.

Евгений Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. Артист стал известен благодаря таким песням, как «Плачет девочка в автомате», «А когда на море качка», а также множеству других композиций.

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