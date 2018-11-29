Киев запретил иностранцам выезжать в Крым через Украину

Границу Украины с Крымом теперь можно пересечь только по украинским документам. Об этом заявил зампред погранслужбы Незалежной Василий Серватюк.

Серватюк отметил, что граждане Украины смогут беспрепятственно пересекать границу, как и раньше. При этом все подразделения погранслужбы приведены в полную боевую готовность.

«В готовности к действиям находятся боевые резервы, Морская охрана и авиация Государственной пограничной службы Украины», - добавил военнослужащий.

Напомним, на Украине введено военное положение на 30 дней. Такое решение было принято после того, как три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в Керченском проливе и были задержаны пограничными службами. Накануне суд арестовал всех украинских моряков на два месяца. Наказание они будут отбывать в СИЗО Симферополя.