В Геленджике яхта пошла ко дну из-за мощного шторма: кадры с места ЧП
Информация о затоплении судна и кадры с месты события появились в социальных сетях.
Видео: sakanoid, Youtube
В Геленджике мощный шторм потопил яхту, пришвартованную возле пирса. Кадры с места события очевидцы опубликовали в соцсетях. Личность владельца судна в настоящий момент устанавливается.
Сегодня, в 29 ноября сильный ураган обрушился на Новороссийск. В связи с бушующей природной стихией в регионе введен режим ЧС.
Спустя время порывы ветра перешли на Геленджик. По предварительным данным, высота волн там могут достигать до трех метров, в порывы ветра усилятся до 35-38 метров в секунду.