Кержакову отказали в возвращении ребенка на время бракоразводного процесса

Экс-нападающему сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александру Кержакову отказали в возвращении ребенка на время процедуры развода в Санкт-Петербургском городском суде.

На период бракоразводного процесса суд определил место жительства ребенка с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее Кержаков просил Санкт-Петербургский городской суд определить место жительства ребенка с ним.

Напомним, Кержакова обвинили в избиении его бывшей супруги Миланы Тюльпановой. Ее адвокат Александр Добровинский заявил, что инцидент произошел в Цюрихе.

Александр Кержаков – заслуженный мастер спорта России, старшим тренером юношеской сборной РФ, лучший бомбардир в истории российского футбола, забивший 233 гола.