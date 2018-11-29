Минтруд упростит порядок предоставления госуслуг инвалидам

Порядок получения инвалидами государственных услуг собираются упростить - им больше не надо будет предоставлять справки, которые подтверждают инвалидность, в бумажном виде. Об сообщается на сайте Минтруда.

В публикации сказано, что 29 ноября на заседании правительства Российской Федерации был рассмотрен и одобрен законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».

По словам главы ведомства Максима Топилина, в случае принятия законопроекта справки, подтверждающие инвалидность, в бумажном виде предоставлять лично не потребуется: государственные органы будут получать нужные сведения из Федерального реестра инвалидов.

В сообщении на сайте отмечается, что нововведение будет касаться таких услуг, как услуги в сфере содействия занятости населения, обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации.

«Данный законопроект - еще один шаг в обеспечении удобства при получении инвалидами госуслуг», - отметил глава Минтруда.

По словам Топилина, в министерстве планируют и дальше вести работу по обмену документами в электронном виде без участия заявителя-инвалида. Такое поручение было дано ведомству по результатам недавно состоявшейся встречи председателя правительства Дмитрия Медведева с общественными организациями инвалидов. В начале следующего года будут подготовлены новые предложения, отметил министр.