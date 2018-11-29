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Автоэксперт разъяснил разрешение властей не вешать знак «Шипы» на машины

Дарья Михалина
17:23 29.11.2018
По словам автомобильного эксперта, наличие знака бессмысленно. Более того наклейка может загораживать обзор и мешать водителю.
Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения, по которым автомобилисты более не обязаны устанавливать знак «Шипы».

Комментируя нововведение, автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде», что знак потерял свою актуальность.

«Сейчас техника изменилась. Тормозной путь, вне зависимости от того, есть шипы или нет шипов, при нормальном покрытии одинаковое. Поэтому знак давно был не нужен. Он просто лишний», - заявил Моржаретто.

Он напомнил, что и в ГИБДД и в МВД давно предлагали его отменить, однако для этого требовалось постановление правительства.

«Можно его не клеить, можно его совершенно осознанно содрать, отправить на пенсию и ездить без этого знака, который, на самом деле, не украшает автомобиль и закрывает несколько обзор», - заключил автоэксперт.

Ранее опознавательный знак «Шипы» являлся обязательным к установке на транспортном средстве, в случае если оно оборудовано шинами с шипами. За его отсутствие предусматривался штраф в размере 500 рублей.

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