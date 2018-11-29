С-400 полностью закрыли небо над Крымом

Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом. Об этом заявил командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

По словам Севостьянова, полуостров теперь прикрыт от нападения с воздуха со всех направлений на 400 километров.

Напомним, сегодня очередной, четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство на севере Тавриды, в районе Джанкоя. Ранее Крым уже получил три дивизиона комплекса - они несут службу под Севастополем, Евпаторией и Феодосией.

С-400 «Триумф» - это новейшая российская система ПВО большой и средней дальности, предназначенная для охраны стратегических объектов. ЗРК способен уничтожать аэродинамические и баллистические цели.