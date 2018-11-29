На заправке в Нижегородской области загорелся бензовоз: видео

На одной из заправок в Нижегородской области загорелся бензовоз. ЧП произошло возле поселка Дружный Кстовского района.

Видео с места ЧП выложили в Сеть очевидцы. По данным регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Что стало причиной возгорания бензовоза, пока не ясно. На месте пожара работают экстренные службы.

В общей сложности, уточнили в ведомстве, на тушение пожара было привлечено 35 человек и восемь единиц техники.