На заправке в Нижегородской области загорелся бензовоз: видео
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Фото: МЧС РФ
Видео: НТА-Приволжье, ВКонтакте
На одной из заправок в Нижегородской области загорелся бензовоз. ЧП произошло возле поселка Дружный Кстовского района.
Видео с места ЧП выложили в Сеть очевидцы. По данным регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Что стало причиной возгорания бензовоза, пока не ясно. На месте пожара работают экстренные службы.
В общей сложности, уточнили в ведомстве, на тушение пожара было привлечено 35 человек и восемь единиц техники.