Путин одобрил обновленную Доктрину энергобезопасности России

Президент РФ Владимир Путин одобрил обновленную редакцию Доктрины энергетической безопасности РФ и утвердит ее своим указом. Об этом рассказал секретарь Совбеза России по итогам заседания СБ РФ, на котором шло обсуждение данного документа.

«Была одобрена новая Доктрина, которая будет как стратегический документ утверждена указом президента», - цитирует Патрушева агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что совещании с постоянными членами Совета Безопасности России Путин потребовал повысить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от возможных терактов, аварий и прочих угроз.

По словам президента, негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭК оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Российскую Федерацию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов.

Путина отметил, что на страны-импортеры российских углеводородов часто используется прямое политическое давление. По его словам, необходимо всесторонне оценивать нынешние и потенциальные вызовы, которые стоят перед российской энергетикой, и на этой основе определить дополнительные меры, позволяющие вовремя реагировать на данные угрозы.