Россия обратится в международные организации из-за военного положения на Украине

Совет Федерации собирается обратиться в международные организации по вопросу ущемления прав русскоязычного населения, проживающего на востоке Украины, после введения в стране военного положения. Об этом журналистам заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы будем обращаться и требовать международное сообщество дать соответствующую реакцию», - цитирует слова Матвиенко ТАСС.

Она отметила, что военное положение введено именно на тех территориях Украины, где наименьшая часть населения поддерживает действующую власть.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМСУ нарушили границу РФ. Они без разрешения вторглись в территориальные воды России. Члены экипажа не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться, после чего суда были задержаны.

Все моряки были арестованы Киевским районным судом Симферополя до 25 января