УФСБ возбудило дело по факту превышения должностных полномочий в МЧС Саратовской области

ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело против представителей ГУ МЧС региона по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Волжского районного суда.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий должностными лицами ГУ МЧС по Саратовской области», - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что УФСБ ходатайствовало об отстранении начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева от занимаемой им должности. Его задержание проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера.