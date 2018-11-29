Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе

Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо». Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

«Мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», - цитирует Воронченко агентство УНИАН.

Командующий также добавил, что данное решение не считает ошибочным.

Напомним, утром 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям российских кораблей остановиться. Нарушители были задержаны российскими пограничниками.

Президент России Владимир Путин инцидент в Керченском проливе назвал провокацией, которая потребовалась украинскому лидеру Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга перед президентскими выборами. Также Путин отметил, что пограничники исполнили свой долг по защите российских границ.