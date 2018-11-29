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УФСБ ходатайствует об отстранении главы МЧС Саратовской области

Дарья Муромова
16:19 29.11.2018
Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями.
УФСБ ходатайствует об отстранении главы МЧС Саратовской области
Фото: МЧС РФ

УФСБ ходатайствует об отстранении начальника ГУ МЧС Саратовской области Игоря Качева от занимаемой им должности, сообщили «Звезде» в пресс-службе Волжского районного суда. Ранее, 28 ноября, Качев был задержан.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что Качева задержали в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся ГУ СБ МЧС России.

Злоупотребление должностными полномочиями Качевым было зафиксировано в ходе совместных проверок ГУ СБ МЧС России и УФСБ по Саратовской области.

Известно, что в прошлом году у Качева проводили обыски, а ранее его заместитель Алексей Власов был задержан.

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