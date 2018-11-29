Опубликовано видео с места ликвидации напавших на силовиков экстремистов в КБР

Опубликовано видео с места ликвидации экстремистов в КБР, которые совершили нападение на силовиков. Операция по пресечению деятельности членов религиозно-экстремистской ячейки была осуществлена сотрудниками ФСБ и полиции в Майском районе республики.

Как уточнили в ФСБ, когда силовики потребовали остановиться четырех проезжавших на легковом автомобиле мужчин, те оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем трое из них были уничтожены, еще один экстремист задержан.

Во время осмотра места ЧП были найдены различное оружие и средства поражения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Как полагают в ФСБ, ликвидированные экстремисты занимались планированием убийств бизнесменов и силовиков.