Белая смерть: что сделать, чтобы не попасть под лавину

Россию уже засыпало снегом, и на склоны выползли очнувшиеся от летней спячки любители зимних видов спорта. Кто-то уже даже сезон в Красной поляне открыл. И вроде уже много раз рассказывали всем любителям погонять в горах на сноуборде и лыжах об опасности лавин, предупреждали о последствиях катания вне трасс и подробно рассказывали, что нужно всегда брать с собой, если уж без фрирайда жизни нет, все равно каждый сезон список погибших под лавинами растет.

«Звезда» продолжает рассказывать о том, как уберечься от экстремальных ситуаций, и что делать, если с вами это все-таки случилось.

Горные спасатели рассказывают, что самые опасные склоны – с уклоном более 45 градусов. После каждого снегопада с вероятностью почти в 90% на них сходит лавина. Высоки шансы попасть под «снежную доску» и на склонах без растительности.

В местах скопления любителей погонять по горам регулярно вывешиваются погодные сводки и лавинная ситуация. Не поленитесь и подойдите к стенду с этой информацией.

Вероятность схода лавин оценивается по пятибалльной шкале, где 0 – очень маловероятно, а 5 – чрезвычайно опасная лавинная ситуация. В идеале, уже тройка по этой шкале – весомый аргумент, чтобы остаться дома.

Если погода располагает, то это не значит что можно расслабиться. Прежде чем отправиться на склон, возьмите с собой лавинную лопату и бипер. Это – необходимое снаряжение.

Лавинная лопата понадобится, если вы были недалеко от места схода лавины, сами не пострадали, но точно уверены, что под снегом люди. Прежде чем бросаться на помощь убедитесь, что вам опасность не угрожает. Иначе только добавите работы спасателям. Если же опасности для вас нет, то тогда вызывайте помощь и вперед окапывать пострадавших. Вот тут-то лопата и пригодится.

Как правило, ее выбирают по размеру. Их вес обычно не превышает 800 грамм, но этот инструмент может спасти жизнь погребенным под лавиной.

Бипер, он же лавинный датчик поможет, если вы оказались под снегом. Именно он укажет ваше расположение спасателям. Прибор представляет из себя небольшую коробочку, которая будет подавать радиосигнал на другие подобные устройства. У спасателей есть специальное оборудование, которое преобразовывает этот сигнал в визуальную картинку, и человека под снегом быстро находят. Главное, перед выходом на склон включить бипер в режим передачи сигнала. Это – не самое дешевое устройство, но его приобретение полностью оправдано.

По статистике, в первые 15 минут, у человека, погребенного под снегом есть 90% вероятность остаться в живых. Далее каждые пять минут шанс откопать пострадавшего уменьшается. Так например, через полчала откапывают живым каждого второго.

Если без фрирайда любитель горного отдыха свою жизнь не представляет, то есть смысл купить себе лавинный рюкзак и авалунг.

Первый действует по принципу парашюта. В спину рюкзака встроена специальная «подушка». Она активируется выдергиванием кольца (принцип очень похож на парашют). Она быстро наполняется воздухом и позволяет человеку оставаться на поверхности лавины и защищает шею от травм.

Авалунг же это - большой мешок и трубка, идущая ко рту. Нужен он чтобы отводить углекислый газ, который человек выдыхает. В случае, если любитель спорта оказывается под лавиной, и ему удается расчистить небольшой участок снега перед лицом, чтобы дышать, егон все равно через некоторое время погибнет от удушья, если его не спасут. Своим дыханием пострадавший начнет топить снег, который, в свою очереь, из-за отрицательной температуры будет превращаться в лед. И через некоторое время человек просто окажется в безвоздушной ледяной камере. Авалунг отсрочит этот процесс как минимум на час, поскольку через ту самую трубку будет отводить газ в специальную емкость за спиной.

Вообще борьбу с лавинами и их природу прекрасно описал в своей книге Отуотер Монтгомери. Называется «Охотники за лавинами». Рекомендуем для понимания природы этого явления и просто для общего развития.

В последние годы, несмотря на все предостережения, на курортах России продолжают гибнуть люди. И одним из самых опасных склонов считается Чегет. Как правило, гибнут любители экстрима на северном склоне. В 2017 году лавина накрыла группу лыжников и сноубордистов. Все 7 человек погибли. В 2016 году такая же участь постигла еще троих. В 2010 году «белая смерть» накрыла вертолет Ми-8 на Камчатке. Ее объем превысил один миллион кубометров, она была такой силы, что протащила вертолет около 200 метров вниз по склону. Тогда погибли 10 человек, находившихся в салоне. Еще восемь удалось спасти.

В следующем выпуске мы расскажем, что делать, если вы все-таки оказались под слоем снега.