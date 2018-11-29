В КБР застрелены трое экстремистов, планировавших убийства силовиков и бизнесменов

В Майском районе Кабардино-Балкарии четверо вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам из легкового автомобиля в ответ на требование остановиться и попытались скрыться. Ответным огнем трое их них были уничтожены, еще одного удалось задержать. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Во время опознания было установлено, что ликвидированные являлись членами экстремисткой ячейки, уточнили в спецслужбе.

«При осмотре места происшествия изъяты оружие и средства поражения», - добавили в ФСБ.

По данным ФСБ, экстремисты планировали совершить серию убийств силовиков и бизнесменов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ - «Организация незаконного вооруженного формирования», «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».