Башкирские спасатели помогли замерзающей на трассе семье

Сотрудники аварийно-спасательной службы помогли замерзающей на трассе семье. ЧП произошло ночью 28 ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии.

На трассе М-7 сломался автомобиль – водитель не смог починить его на месте. В машине находилось четыре человека – взрослые и двое несовершеннолетних детей семи и четырех лет.

К счастью, спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям вовремя подоспели на помощь – отогрели семью, доставили до ближайшей гостиницы и отбуксировали автомобиль.

В спасательной службе предупреждают, что к зиме следует основательно готовить свою машину. Трагедия может случиться не только во время ДТП, но и из-за технических неисправностей и погодных условий.