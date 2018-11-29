Путин поставил три задачи перед участниками ОНФ

Президент России Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта активно включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития страны.

«Тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем», - сказал Путин на съезде ОНФ.

Но, как заявил президент России, общество также должно контролировать работу органов власти, несмотря на то, что там много профессиональных людей, ориентированных на позитивный конечный результат.

Российский лидер отметил важную роль организации в жизни государства.

«Она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом», - сказал он.

По словам Путина, без участия общественных организаций невозможно достичь прорывных решений потому, что в настоящее время перед Россией стоят масштабные задачи.

Также президент добавил, что в последние годы Общероссийский народный фронт доказал, что он полностью отвечает предназначению, ради которого был создан.

Путин подчеркнул, что в органах власти работает много порядочных людей, однако контроль со стороны гражданского общества и общественных организаций необходим.