Порошенко просит украинцев не скупать спички и соль

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не закупаться впрок солью и спичками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Не бегите в магазины и не скупайте спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко ввел на Украине военное положение на 30 дней. Это решение было принято после того, как три украинских корабля ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно вошли в территориальные воды России и в ходе погони были задержаны ФСБ РФ. Все моряки были арестованы на два месяца.