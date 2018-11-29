«Одноклассники» откроют творческую студию для блогеров

Социальная сеть «Одноклассники» представила платформу для создания собственного контента, новую видевитрину а также собственный сериал.

Новые возможности станут доступны пользователям уже в конце текущего года. Об этом представители соцсети рассказали во время презентации Ok Update.

«Обновление видеоплатформы ОК, которое мы презентовали сегодня, позволит авторам по-новому взаимодействовать с аудиторией, а пользователям - находить в соцсети еще больше интересных качественных видео для себя», - заявила директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники Марина Краснова.

Так, в веб-версии ОК появится сервис «Видео», который планируется организовать по принципу-онлайн кинотеатра, где зрители смогут без регистрации смотреть имеющиеся в каталоге фильмы.

Для тех, кто создает собственный видеоконтент, появится специальная платформа – творческая студия. В ней создатели видео смогут добавлять к своим роликам голосования, викторины или, например, аннотации. Нововведение будет доступно не только в веб-версии, но и в приложениях на iOS и Android.

Кроме того, создатели разработали новую версию для ведения прямых трансляций OK с мобильных устройств. Отмечается, что после обновления зрители прямого эфире смогут отправить ведущему подарок. Предполагается, что функция поможет проводить, например, социальные акции или телемарафон.

Помимо этого, «Одноклассники» приступят к съемкам собственного сериала. Предварительно многосерийный фильм будет называться «Пять с плюсом», а к работе над ним уже был приглашен режиссер Сергей Сенцов, ранее принимавший участие в таких проектам как «Физрук» и «Французская кулинария».