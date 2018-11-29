Политолог объяснил провал провокации Порошенко в Керченском проливе

Политический обозреватель Евгений Крутиков прокомментировал инцидент в Керченском проливе, произошедший в воскресенье, 25 ноября. По мнению эксперта, вина за случившееся полностью лежит на сотрудниках СБУ, которые находились среди экипажей украинских кораблей, нарушивших госграницу России.

«Практически не существует никаких оснований, чтобы предъявлять России не то, что юридических, а даже хотя бы психологических претензий. Потому что анализ переговоров с капитанами кораблей, все, что говорилось посекундно, показывает, что целиком и полностью вина за произошедший инцидент лежит даже не на капитанах украинских кораблей, а на тех сотрудниках СБУ, которые были прикомандированы к каждому из этих кораблей. Собственно они решали этот вопрос. Вот какая у них была задача - это покажет следствие», - пояснил Крутиков в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Он также добавил, что за провокацией в Керченском проливе стоят Киевские власти. По предположению Крутикова украинский президент Петр Порошенко пытался таким образом достичь свои цели, но у него ничего не вышло.

«Он в общем-то не достиг никаких целей. Если он хотел ввести военное положение в том виде, в котором он хотел, то после разговора с Меркель он не смог это сделать. Он хотел на два месяца, что фактически отменяло мартовские выборы, ничего не вышло. И обвинить Россию тоже не вышло», - заключил эксперт.

В минувшее воскресенье три корабля ВМСУ нарушили границу РФ. Они двигались из Черного моря к Керченскому проливу, не запросив соответствующего разрешения. Члены экипажа не реагировали на требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться. Тогда для задержания украинских моряков пришлось применить оружие. Всего на кораблях находились 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ. Все они арестованы Киевским районным судом Симферополя до 25 января.

Инцидент в Керченском проливе прокомментировал Владимир Путин. Президент РФ назвал случившееся провокацией, организованной действующей властью Украины в преддверии выборов президента, которые запланированы на март следующего года.

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