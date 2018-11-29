Путин подписал указ об увековечивании памяти Станислава Говорухина

Российский президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти режиссера Станислава Говорухина. Об этом он заявил на съезде Общероссийского народного фронта.

«Сегодня мною подписан указ об увековечивании его (Говорухина - прим. ред.) памяти», - сказал Путин.

Путин отметил, что Говорухин был очень талантливым и светлым человеком, с ярко выраженной гражданской позицией. Президент добавил, что знаменитый режиссер был настоящим патриотом.

Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня 2018 года после продолжительной болезни. Всего он снял 26 фильмов, среди них «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Дети капитана Гранта». Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.