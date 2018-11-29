Пилот напугал пассажира во время полета с помощью чата для знакомств

Пилот самолета авиакомпании Delta напугал пассажира, отправив ему сообщение в приложении для знакомств во время полета.

Студент колледжа, 27-летний Джейпи Торн летел из города Сент-Пол, штат Миннесота, в Чикаго. После завершения рейса он открыл Grindr (приложение для знакомств людей нетрадиционной ориентации) и увидел сообщение, которое пришло ему за 30 минут до окончания полета. Пассажир догадался, что сообщение отправил летчик самолета.

«Вижу, ты на моем рейсе. Наслаждайся полетом в Чикаго», — написал пилот.

По словам Торна, ему хотелось скорее сойти с самолета – он удалил это приложение и больше с пилотом не общался, пишет Fox News.