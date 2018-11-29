На дне Индийского океана был зафиксирован таинственный гул

На дне Индийского океана ученые зафиксировали гул неизвестного происхождения.

Как сообщает National Geographic, источник сейсмических волн находился в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Южной Америки, Африки и Новой Зеландии. Гул длился более 20 минут.

Ученые заявили об аномальном характере данного явления. По словам исследователя, волны оказались монохроматическими и низкочастотными, то есть у них была постоянная частота. Как правило, такого рода колебания являются отголосками мощных землетрясений, но в последнее время подобных явлений замечено не было.

«Я раньше не видел ничего подобного», - заявил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, который специализируется на аномальных землетрясениях.

Первые попытки исследователей выявить причину возникновения волн результатов не принесли. В настоящее время рассматриваются три версии - извержение подводного вулкана, смещение магмы под островом Майотта и «медленное» землетрясение.